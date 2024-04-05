«Реал» готов заплатить €100 млн за игрока «Байера» Вирца

Мадридский «Реал» проявляет заинтересованность 20-летним атакующим полузащитником леверкузенского «Байера» Флорианом Вирцем и готов заплатить за него € 100 млн. Об этом сообщает журналист Planeta Real Madrid Антонио Гонсалес Гальярдо.

© Чемпионат.com

По информации источника, данный трансфер состоится не раньше 2025 года, поскольку на текущий момент немецкий футболист изъявил желание продолжить карьеру в «Байере».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Основным конкурентом «сливочных» за подписание Вирца является «Манчестер Сити». При этом подчёркивается, что «Реал» обладает преимуществом перед «горожанами», поскольку мадридский клуб в ближайшие годы намерен пригласить нынешнего тренера «Байера» Хаби Алонсо.

Напомним, в нынешнем сезоне Вирц принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте