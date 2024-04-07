Болельщица выбежала на поле ради селфи с Месси

Во время матча 7-го тура МЛС между «Интер Майами» и «Колорадо Рэпидз» (2:2) болельщица выбежала на поле для того, чтобы сфотографироваться с именитым нападающим «цапель» Лионелем Месси.

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Этот эпизод произошёл в добавленное время ко второму тайму. Месси был удивлён происходящей ситуацией, но не отказал болельщице «Интер Майами» в фотографии. После данного эпизода к фанатке подбежали несколько охранников, включая личного телохранителя аргентинского футболиста, которые увели её с поля.

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. За этот период он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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