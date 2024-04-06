Черчесов назвал фаворитов Евро-2024

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал фаворитов предстоящего чемпионата Европы 2024 года.

© РИА Новости

«Сборная Германии, тем более в статусе хозяйки чемпионата, всегда будет фаворитом. Кроос вернулся, Нойер в воротах. Но и сборная Франции который большой турнир подряд показывает высокие результаты. Есть у них лидер – Килиан Мбаппе», — приводит слова Черчесова «КП Спорт».

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.