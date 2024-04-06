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Хвича Кварацхелия продлит контракт с «Наполи» в конце сезона — Corriere dello Sport

Крайний нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия пролонгирует трудовое соглашение с неаполитанским клубом в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Кварацхелия продлит контракт с «Наполи» в конце сезона
© Чемпионат.com

По информации источника, новый контракт грузинского футболиста будет предполагать увеличение его заработной платы. Подчёркивается, что руководство «Наполи» крайне высоко оценивает вклад Кварацхелии в игру команды. Однако источник не уточняет, на какой срок будет рассчитан новый контракт футболиста.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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