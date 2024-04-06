Кварацхелия продлит контракт с «Наполи» в конце сезона

Крайний нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия пролонгирует трудовое соглашение с неаполитанским клубом в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, новый контракт грузинского футболиста будет предполагать увеличение его заработной платы. Подчёркивается, что руководство «Наполи» крайне высоко оценивает вклад Кварацхелии в игру команды. Однако источник не уточняет, на какой срок будет рассчитан новый контракт футболиста.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.