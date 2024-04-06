«ПАРИ НН» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «ПАРИ НН» и «Краснодара» на матч 23‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

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Стартовый состав «ПАРИ НН»: Нигматуллин (капитан), Тихий, Глущенков, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Марадишвили, Майга, Боселли.

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов (капитан), Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

Встреча пройдет в субботу в Нижнем Новгороде. Прямую трансляцию матча «ПАРИ НН» — «Краснодар» смотрите на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, трансляция начнется в 16:20 (мск). За игрой также можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.