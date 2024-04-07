Кубок Испании выиграли шесть разных клубов за последние шесть лет

«Атлетик» победил «Мальорку» (1:1, 4:2 по пен.) в финале Кубка Испании-2024.
Таким образом, за последние 6 лет этот трофей выиграли шесть разных клубов.
В предыдущем розыгрыше Кубок достался «Реалу», в 2022 году – «Бетису», в 2021-м – «Барселоне», в 2020-м – «Сосьедаду», а в 2019-м – «Валенсии».
В 2018 году трофей, как и в 2021-м, выиграла «Барселона».
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Кубок Испании выиграли 6 разных клубов за последние 6 лет
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