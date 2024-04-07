Кубок Испании выиграли шесть разных клубов за последние шесть лет

«Атлетик» победил «Мальорку» (1:1, 4:2 по пен.) в финале Кубка Испании-2024.

Таким образом, за последние 6 лет этот трофей выиграли шесть разных клубов.

В предыдущем розыгрыше Кубок достался «Реалу», в 2022 году – «Бетису», в 2021-м – «Барселоне», в 2020-м – «Сосьедаду», а в 2019-м – «Валенсии».

В 2018 году трофей, как и в 2021-м, выиграла «Барселона».