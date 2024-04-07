В Англии футбольный клуб уволил кота-маскота за флирт с болельщицами

Руководство выступающего в английском Чемпионшипе «Куинз Парк Рейнджерс» уволило мужчину, работавшего в костюме чёрного кота Джуда, за флирт с болельщицами. Об этом сообщает The Sun.

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Как отмечает источник, маскот «КПР» постоянно танцевал с болельщицами и просил у них номер телефона.

Подчёркивается, что болельщики английского клуба негативно восприняли новость об увольнении талисмана их команды. Якобы фанатам нравились танцевальные движения чёрного кота Джуда и его умение поддержать беседу.

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Напомним, после 41 тура Чемпионшипа «Куинз Парк Рейнджерс» набрал 46 очков и на текущий момент занимает 17-е место. В следующем туре «КПР» сыграет с «Плимут Аргайл». Матч состоится 9 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.