Стало известно, когда Дзюба сможет сыграть за «Локомотив»

По предварительным прогнозам нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба сможет сыграть в матче Российской премьер-лиге (РПЛ) против столичного ЦСКА, который состоится 13 апреля.

Дзюба пропустил четыре последних матча команды. Он не попал в заявку на игру Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (1:1) и кубковый поединок против «Урала» (0:1). Также он пропускает матч с грозненским «Ахматом», который идет в эти минуты.

«Железнодорожники» вылетели из розыгрыша Кубка России. В чемпионате страны москвичи, набрав 33 очка, делят с ЦСКА и «Крыльями Советов» четвертое место в турнирной таблице.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 18 матчей в чемпионате России и еще пять — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее экс-тренер сборной России назвал проблемы «Локомотива».