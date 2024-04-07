Мостовой заявил о нежелании делать рекламу Абаскалю

Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой заявил, что уже все сказал о тренере красно-белых Гильермо Абаскале, передает "Спорт-Экспресс".

"Я про Абаскаля уже давным-давно все сказал. Я не хочу лишнюю рекламу ему делать. Меньше говорите про Абаскаля. Говорите больше про тех, кто всю свою жизнь отдали футболу", - сказал Мостовой.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак". Специалист до России работал в греческом "Волосе" и швейцарском "Базеле". В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

"Спартак" с 32 очками делит седьмое место в турнирной таблице с казанским "Рубином". После возобновления чемпионата в марте этого года красно-белые не смогли одержать ни одной победы. Москвичи уступили воронежскому "Факелу" со счетом 0:2, а также сыграли вничью с "Зенитом" и "Уралом".

В Кубке России красно-белые уступили "Зениту" 1:2. Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге.