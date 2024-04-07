«Зенит» вновь стал лидером РПЛ

«Зенит» обыграл «Балтику» в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на счету бразильского нападающего Педро, поразившего ворота соперников на 42-й минуте.

«Зенит», набрав 44 очка, вновь стал лидером РПЛ. «Балтика» с 17 очками остается одним из аутсайдеров чемпионата страны. Команда из Калининграда располагается на 15-й строчке в турнирной таблице.

В параллельном матче «Локомотив» в гостях одержал победу над «Ахматом». Игра в Грозном завершилась со счетом 2:0, отличились Антон Миранчук (с пенальти) и Сергей Пиняев.