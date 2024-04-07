Названы стартовые составы на матч РПЛ «Динамо» — «Спартак»

Московские "Динамо" и "Спартак" объявили составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Динамо": Лещук, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Чавес, Бителло, Тюкавин, Скопинцев, Карраскаль, Нгамале.

"Спартак": Максименко, Дуарте, Бабич, Зобнин, Зиньковский, Медина, Угальде, Соболев, Хлусевич, Умяров, Пруцев.

"Спартак" с 32 очками делит седьмое место в турнирной таблице с казанским "Рубином". После возобновления чемпионата в марте этого года красно-белые не смогли одержать ни одной победы. Москвичи уступили воронежскому "Факелу" со счетом 0:2, а также сыграли вничью с "Зенитом" и "Уралом".

"Динамо" занимает в турнирной таблице третье место, набрав 38 очков. На первом месте идет петербургский "Зенит", набрав 44 очка. На второй строчке идет "Краснодар", набрав 43 очка.

"Спартак" с 32 очками делит седьмое место в турнирной таблице с казанским "Рубином". После возобновления чемпионата в марте этого года красно-белые не смогли одержать ни одной победы. Москвичи уступили воронежскому "Факелу" со счетом 0:2, а также сыграли вничью с "Зенитом" и "Уралом".