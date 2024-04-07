Тренер «Спартака» предложил сделать ворота побольше

Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль в шутку предложил увеличить ворота, отвечая на вопрос о плохой реализации красно-белых, передает "Матч ТВ".

"У нас есть подходы, моменты. Так что голы обязательно придут. Чем больше зацикливаешься на этом, тем хуже. Нужно просто быть сконцентрированным в нужный момент", - отметил Абаскаль.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак". Специалист до России работал в греческом "Волосе" и швейцарском "Базеле". В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

Абаскаль прокомментировал слухи о возможной отставке

"Спартак" с 32 очками делит седьмое место в турнирной таблице с казанским "Рубином". После возобновления чемпионата в марте этого года красно-белые не смогли одержать ни одной победы. Москвичи уступили воронежскому "Факелу" со счетом 0:2, а также сыграли вничью с "Зенитом" и "Уралом".