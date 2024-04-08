Орлов рассказал, когда «Спартак» уволит Абаскаля

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слухи о возможном увольнении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в ближайшее время.

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«Информация о том, что «Спартак» в любом случае уволит Абаскаля на неделе? Я в это не особо верю. Абаскаля уберут, но в конце сезона. А сейчас-то зачем? Тем более он выиграл. Будет смешно, если руководство московского клуба именно теперь пойдет на такой шаг. Где логика? Угадайка какая-то...», – цитирует Орлова «СЭ».

Вчера, 7 апреля, инсайдер Иван Карпов сообщил, решение об отставке Абаскаля было принято до матча 23-го тура РПЛ, в котором «Спартак» одержал победу над «Динамо» со счетом 2:1.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Контракт 34-летнего специалиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Под руководством испанского тренера красно-белые становились бронзовыми призерами чемпионата России по итогам прошлого сезона.

После 22 туров «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 35 очками. Лидирует «Зенит» с 44 очками.