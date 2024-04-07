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Стало известно о решении «Спартака» уволить главного тренера

Московский футбольный клуб «Спартак» уволит главного тренера Гильермо Абаскаля. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в Telegram.

Стало известно о решении «Спартака» уволить главного тренера
© РИА Новости

Как стало известно источнику, решение было принято руководством клуба и не будет зависеть от результатов дерби с «Динамо». Карпов заявил, что об увольнении испанца должно быть объявлено на следующей неделе.

В начале марта появлялась информация о грядущей смене тренера красно-белых, однако Абаскаль продолжил работу в клубе. Тогда в качестве одного из претендентов на пост назывался бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под руководством испанца стала бронзовым призером чемпионата России. После 22 туров текущего первенства страны клуб находится на седьмой позиции.

Футбол
Гильермо Абаскаль
Иван Карпов
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