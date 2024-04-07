Салах установил несколько рекордов в матче против «Манчестер Юнайтед»

Футболист английского "Ливерпуля" Мохамед Салах отличился в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Юнайтед" и установил несколько рекордов.

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Египтянин забил больше всех мячей в ворота "Юнайтед" в рамках АПЛ (11), забил наибольшее число мячей в ворота "МЮ" на "Олд Траффорд" в АПЛ (6). А также он стал рекордсменом по числу матчей АПЛ с голами в ворота "Манчестер Юнайтед" подряд (4).

Встреча завершилась со счетом 2:2. В турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место, набрав 49 очков. "Ливерпуль" располагается на второй строчке, набрав 71 очко. Лидирует в чемпионате лондонский "Арсенал", опережая "Ливерпуль" по дополнительным показателям.

На третьей строчке расположился "Манчестер Сити". Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 70 очков. В зоне вылета АПЛ располагаются "Лутон", "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед". В следующем матче "Ливерпуль" сыграет с "Кристал Пэлас".

Встреча состоится 14 апреля. Команды выйдут на поле в 16.00 по московскому времени. "Манчестер Юнайтед" 13 апреля сыграет с "Борнмутом". Матч начнется в 19.30 по московскому времени.