Обзор матча "Динамо" — "Спартак"

«Спартак» прервал безвыигрышную серию в чемпионате России в 2024 году. Но главным «творцом» победы красно-белых в дерби с «Динамо» стал не кто-то из его игроков. Голкипер бело-голубых Лещук, вероятно, выбил свою команду из борьбы за чемпионство.

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Гильермо Абаскаль продолжает искать лучшие сочетания для стартового состава. После матча предыдущего тура РПЛ с «Уралом» на скамейку присели Литвинов, Бонгонда и Игнатов, а в основе вышли Умяров, Медина и Угальде, забивший в Кубке России свой первый гол за «Спартак». Марцел Личка, в свою очередь, отреагировал на домашний разгром от «Ростова» полной сменой флангов, за исключением Бителло.

Вероятно, уже на второй минуте Абаскаль пожалел, что выпустил Умярова. Наиль неаккуратным движением руки прервал полёт мяча в собственной штрафной, и судья Левников назначил пенальти. Правда, рефери не сам разглядел фол, а только после подсказки ассистентов с VAR. Левников объявил об изменении решения на весь стадион. Пусть для игроков и тренеров это нововведение ничего не меняет, оно смотрится красиво. Болельщики «Динамо» очень бурно отреагировали на слова Левникова, а Чавес хладнокровно реализовал 11-метровый: мексиканец послал мяч вправо от себя, голкипер Максименко прыгнул вправо от себя.

Быстрый гол раскрутил игру – футбол получался очень темповым, зрелищным. «Спартак» летел вперёд, чтобы поскорее отыграться, «Динамо» проводило ответные атаки на скорости. Умяров очень хотел исправиться за ошибку, выдал несколько классных длинных передач при развитии наступления – одна из них привела к первому голевому моменту у ворот Лещука: Хлусевич опасно бил в дальнюю девятку.

В то же время Умяров, Хлусевич и другие спартаковцы, включая даже Бабича, допускали достаточно много брака на своей половине поля, попадая под прессинг бело-голубых. У «Динамо» эффективно работал этот элемент игры. Для сравнения, в первом тайме команда Лички, согласно статистике, лишь дважды потеряла мяч на своей половине, тогда как красно-белые – семь раз. Один такой плохой пас Хлусевича завершился крутым проходом Карраскаля по центру и голом Нгамалё, но камерунец немного залез в офсайд, и забитый мяч был справедливо отменён.

«Спартак» при владении выстраивался в позиционных атаках фактически 4-2-4 и пытался комбинировать. Угальде выделялся движением, уходил в глубину и зарабатывал на себе фолы. Тем не менее команде Абаскаля не хватало ударов и даже кроссов (всего пять за 45 минут – 0 точных), поэтому, например, Соболев почти не встречался в штрафной с мячом. А вот кросс Скопинцева, заблокированный Зобниным, едва не подарил гол «Динамо»: мяч срикошетил и приземлился на перекладину.

Проблемы с взаимопониманием у спартаковцев ещё сильнее бросались в глаза во втором тайме, ведь команда Абаскаля увеличила процент владения мячом и проводила больше времени в позиционном наступлении. Сухая серия красно-белых, длящаяся в РПЛ с начала 2024 года, затягивалась. Не получались и стандарты, с которых «Спартак» не забил ещё ни разу в этом чемпионате. А вот «Динамо» на исходе часа матча здорово сработало на угловом: после подачи на ближний угол вратарской Маричал, сыграв на опережение, попал в штангу.

А потом Абаскаль заменил одновременно четверых – удивил так удивил! Как ни странно, испанский тренер убрал с поля Угальде, который казался самой живой фигурой в группе атаки «Спартака». Пока красно-белые перестраивались, пару моментов получил выделявшийся работоспособностью Тюкавин. Если бы центрфорвард забил с центра поля после своего перехвата, это был бы гол сезона! Но трюк Рыкова ему не удался – Максименко дотянулся до мяча.

«Динамо» было ближе ко второму голу, чем «Спартак» – к первому, но за 20 минут до конца команду подвёл Лещук. Не самый сложный удар Игнатова из-за штрафной он отбил перед собой, а Соболев доказал, что Абаскаль не зря именно его оставил на поле. Чувствуя возможную добычу, центрфорвард пошёл на добивание и заработал свой трофей – четвёртый гол в сезоне РПЛ. Прервал сухую серию команды.

Сравняв счёт, «Спартак» ещё и добивать «Динамо» побежал! Концовка стала самой интересной частью игры после перерыва. У красно-белых было больше положительных эмоций, Личка же, кажется, затянул с заменами. А на 87-й минуте случилось нечто поразительное: кошмар Лещука точь-в-точь повторился. Зиньковский сохранил трудный мяч слева, сделал пас в штрафную на Игнатова, у того вышел плохой удар, тем не менее голкипер бело-голубых отпустил мяч – и Соболев оформил дубль на добивании. Очевидное – невероятное… «Динамо» потерпело незаслуженное поражение в дерби из-за вратаря.