Бывший футболист сборной России Владислав Радимов назвал главную кадровую потерю «Зенита» перед важным матчем с «Краснодаром». Так, игру 24-го тура РПЛ пропустит полузащитник «Зенита» Вендел, который в матче 23-го тура с «Балтикой» (1:0) получил четвёртую жёлтую карточку в сезоне, из-за чего пропустит встречу с «быками». По мнению Радмова, это очень большая потеря, ведь игроков уровня Вендела в чемпионате России крайне мало.

«Вендел — это огромный плюс для команды, потому что это футболист, который умеет под давлением выводить матч. И не только за счет передач, но и за счет ведения. Таких футболистов у нас в чемпионате, может быть, один или два. Матчи в Краснодаре «Зениту» всегда даются. Это огромная потеря, потому что Вендел в форме, у него есть игровой ритм. Во‑вторых, это огромный мастер», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. У «Краснодара» 43 очка и второе место в РПЛ.