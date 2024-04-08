«С днем рождения, капитан!» ЦСКА поздравил Акинфеева с 38‑летием

Пресс‑служба московского ЦСКА поздравила вратаря Игоря Акинфеева с днем рождения.

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8 апреля голкиперу исполнилось 38 лет. Армейцы в Telegram‑канале опубликовали видеооткрытку, на которой Акинфеев изображен в виде капитана морского судна с красно‑синими парусами.

— С днём рождения, капитан! Сегодня обладателю самых значимых рекордов нашего клуба и всего российского футбола Игорю Акинфееву исполняется 38 лет! Поздравляем Игоря Владимировича с праздником! — говорится в сообщении.

В составе ЦСКА Акинфеев стал шестикратным чемпионом России, завоевал по семь Кубков и Суперкубков страны, а также выиграл Кубок УЕФА. Вместе со сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы‑2008, а на домашнем чемпионате мира 2018 года дошел с командой до четвертьфинала. В 2018 году Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России.

В текущем сезоне Акинфеев провел 21 матч за ЦСКА во всех турнирах, в семи из которых не пропустил.

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