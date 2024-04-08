Новичок «Зенита» высказался о возможном получении паспорта РФ

Нападающий «Зенита» Артур ответил на вопрос о возможном получении паспорта гражданина РФ.

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«Нет, я об этом не думал. Сейчас я сосредоточен на своей игре. Посмотрим, может быть, попозже», – приводит слова Артура «СЭ».

Артур перешел в «Зенит» из «Палмейраса» в январе 2024 года за 15 миллионов евро. Контракт футболиста с петербургским клубом действует до 30 июня 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний вингер принял участие в шести матчах «Зенита» и забил один гол.

Среди бразильских футболистов «Зенита» паспорт гражданина РФ имеет Клаудиньо. Также о возможном получении российского паспорта положительно ответил новичок Нино.

После 22 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 44 очками. «Краснодар» располагается на второй строчке с 43 очками.