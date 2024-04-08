Экс-нападающий «Ромы»: Моуринью закончился как тренер, он больше не у дел

Бывший нападающий «Ромы», мадридского «Реала» и сборной Италии Антонио Кассано в резкой форме раскритиковал португальского специалиста Жозе Моуринью. По словам Кассано, Жозе уже не способен тренировать на самом высоком уровне.

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«Как тренер Моуринью полностью закончился. Он больше не удел, он больше не может тренировать. Он делает всё то же самое, что и 10 лет назад! Де Росси вселил в «Рому» веру в то, что она является сильной командой, он выполняет экстраординарную работу. Ему всегда было предназначено это», — приводит слова Кассано Goal.

Напомним, последним клубом Моуринью была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021-го. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством Моуринью «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 29 поражений. Ранее Моуринью тренировал также «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».