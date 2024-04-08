Легендарный бразильский футболист считает, что Неймар может перейти в «Зенит»

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу заявил, что нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар рассмотрел бы предложение о переходе в санкт-петербургский «Зенит», если оно ему поступит. При этом экс-футболист не стал давать соотечественнику совет переходить в российскую команду.

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— Неймар зарабатывает в Саудовской Аравии большие деньги, но, возможно, сопоставимую зарплату ему мог бы дать «Зенит». Если он обратится к вам с вопросом про Россию, вы посоветуете ему перейти в «Зенит»?

— Решение в любом случае будет принимать он. Если «Зенит» сделает Неймару предложение, я думаю, футболист его рассмотрит. Но принимать окончательное решение он будет сам, — приводит слова Кафу «РБ Спорт».

Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» летом 2023 года. Для нападающего саудовский клуб стал третьим за пределами родной Бразилии. Помимо «ПСЖ» Неймар ранее выступал за испанскую «Барселону». За «Аль-Хиляль» с ним играет бывший нападающий «Зенита» Малком.