Сын Сергея Рыжикова подписал контракт со второй командой «Рубина»

Вратарь Сергей Рыжиков‑младший перешел в «Рубин‑2», сообщает пресс‑служба казанского футбольного клуба.

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18‑летний Рыжиков является сыном двукратного чемпиона России в составе «Рубина» вратаря Сергея Рыжикова. Соглашение Рыжикова‑младшего с клубом рассчитано на год, игрок будет выступать под номером 71.

Рыжиков‑младший — воспитанник академии «Рубин», в Юношеской футбольной лиге‑1 выступал за ЦСКА, а затем играл за «Рубин‑М» в Молодежной лиге.