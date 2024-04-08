Соболев обратился к болельщикам «Спартака» после победы над «Динамо»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев выразил благодарность болельщиков команды после победы над «Динамо» в 23-м туре РПЛ (2:1), отметив, что благодаря их поддержке красно-белые чувствовали себя на чужом стадионе как дома.

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«Сегодня мы играли, можно сказать, на выезде, но я считаю, что сегодня стадион был арендован нами, как говорится, нашими болельщиками, и сегодня мы играли как дома. Всем огромное спасибо, что, несмотря на какие-то неважные результаты всё равно в нас верят и ходят за нас болеть, им огромное спасибо», — сказал Соболев интервью клубной пресс-службе «Спартака».

«Спартак» в матче с «Динамо» пропустил уже на первых минутах встречи, однако в концовке смог отыграться и выйти вперёд благодаря дублю Соболева.