Игрок «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об увлечениях Кузяева во Франции
Футболист «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об увлечениях полузащитника «Гавра» Далера Кузяева во Франции.
«Посмеялся над интервью Далера. Но он огромный молодец, что не застеснялся. Вышел на телевидение и показал свой уровень. Зная Далера, ему много не надо во Франции. Тренировка, фортепиано он любит, а теперь и французский появился», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
В нынешнем сезоне Кузяев принял участие в 28 матчах за «Гавр» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. После 28 туров чемпионата Франции «Гавр» заработал 28 очков и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице.
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