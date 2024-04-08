С «Эвертона» сняли еще два очка за нарушение финансовых правил. Клуб опустился на 16-е место в АПЛ
С «Эвертона» сняли еще два очка в таблице АПЛ.
Клуб из Ливерпуля снова наказали за нарушение правил Премьер-лиги по прибыльности и устойчивому развитию.
Штраф, наложенный независимой комиссией, касается нарушений за трехлетний отчетный период, закончившийся в сезоне-2022/23.
Это второй вычет очков у «Эвертона». Ранее АПЛ лишила клуб 10 очков за нарушение финансовых правил, однако после апелляции штраф был сокращен до 6 очков.
«Ириски» опустились на 16-е место в АПЛ, теперь у них 27 очков после 31 матча.
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С «Эвертона» сняли еще два очка за нарушение финансовых правил. Клуб опустился на 16-е место в АПЛ
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