Аршавин считает, что «Динамо» выпало из гонки за титул РПЛ: «Результат со «Спартаком» определили ошибки Лещука»
Андрей Аршавин считает, что «Динамо» больше не претендует на победу в РПЛ.
Вчера «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в матче Мир РПЛ (2:1) благодаря дублю Александра Соболева. Оба гола форвард забил после ошибок вратаря бело-голубых Игоря Лещука.
– Стоит ли вешать всех собак на Лещука?
– Думаю, мы одного Влада Радимова на него повесили и достаточно, ха‑ха.
– Вы согласны с Владиславом?
– Понятно, что результат определили ошибки вратаря.
– Удивил чем‑то «Спартак»?
– В принципе, это обычная игра команды. Иногда чуть лучше, иногда чуть хуже. Были как хорошие, так и плохие отрезки.
– «Динамо» выпало из чемпионской гонки после вчерашнего поражения?
– Думаю, да. Будет очень сложно, – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.
Аршавин считает, что «Динамо» выпало из гонки за титул РПЛ: «Результат со «Спартаком» определили ошибки Лещука»
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