Андрей Аршавин считает, что «Динамо» больше не претендует на победу в РПЛ.

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Вчера «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в матче Мир РПЛ (2:1) благодаря дублю Александра Соболева. Оба гола форвард забил после ошибок вратаря бело-голубых Игоря Лещука.

– Стоит ли вешать всех собак на Лещука?

– Думаю, мы одного Влада Радимова на него повесили и достаточно, ха‑ха.

– Вы согласны с Владиславом?

– Понятно, что результат определили ошибки вратаря.

– Удивил чем‑то «Спартак»?

– В принципе, это обычная игра команды. Иногда чуть лучше, иногда чуть хуже. Были как хорошие, так и плохие отрезки.

– «Динамо» выпало из чемпионской гонки после вчерашнего поражения?

– Думаю, да. Будет очень сложно, – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.