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«Зенит» предлагает бесплатные билеты на матч со «Спартаком» за оформление Fan ID

Санкт-петербургский «Зенит» предлагает бесплатные билеты на матч Фонбет Кубка России со «Спартаком» за оформление Fan ID. Отметим, что на эту игру Fan ID не нужен.

«Зенит» предлагает бесплатные билеты на матч со «Спартаком» за оформление Fan ID
© Чемпионат.com
«Оформите карту болельщика и получите бесплатный билет на матч со «Спартаком»! Сине-бело-голубые объявляют о невероятной акции, которая пройдёт в Петербурге 14 апреля. Для получения бесплатного билета на кубовый матч с принципиальным соперником необходимо в ближайшее воскресенье оформить карту болельщика в специальном центре, расположенном у «Газпром Арены», — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита», опубликованном в телеграм-канале.

Напомним, ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в среду, 17 апреля. Игра состоится в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. В первой полуфинальной игре сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1. В той встрече голы на свой счёт записали Манфред Угальде и Педро (дубль). Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В прошлогоднем финале армейцы обыграли «Краснодар».

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