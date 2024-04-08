Об отставке Абаскаля могут объявить уже во вторник

Во вторник, 9 апреля, состоится заседание совета директоров «Спартака», на котором обсудят текущее положение команды в РПЛ.

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По данным «СЭ», именно на этом совете может быть объявлено об увольнении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

34-летний испанец возглавил красно-белых летом 2022 года, его нынешнее соглашение действует до середины следующего года.

В нынешнем сезоне «Спартак» идет на шестом месте турнирной таблицы чемпионата России, набрав 35 очков за 22 игры. От лидирующего «Зенита» отстает на 9 баллов.