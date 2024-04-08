«Оренбург» разгромил «Рубин» и покинул зону стыковых матчей

Сегодня, 8 апреля, состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 3:0.

Первый гол в матче был забит на 58-й минуте. Отличился нападающий и капитан «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв. На 88-й минуте Данила Хотулёв удвоил преимущество своей команды, а на 90-й минуте Химми Марин сделал счёт 3:0.

После 22 сыгранных матчей чемпионате России «Оренбург» располагается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 23 очка. После аналогичного количества игр, «Рубин» занимает восьмое место. Казанская команда набрала 32 очка.