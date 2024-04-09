В Казахстане сообщили о заинтересованности в матчах со сборной России

Глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов сообщил, что существует заинтересованность в проведении товарищеских матчей со сборной России.

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«Мы всегда заинтересованы в проведении товарищеских матчей. Футбол объединяет народы. На данный момент переговоров не ведется, но мы оставляем эту возможность открытой. Мы считаем, что футбол не должен зависеть от политики, и у нас сохраняются дружественные отношения с РФС», — приводит слова Барменкулова «РИА Новости».

Сборные России и Казахстана встречались четыре раза. Первая игра между национальными командами состоялась в мае 2008 года, в том товарищеском матче российская команда победила со счетом 6:0. В следующей товарищеской игре в марте 2015 года была зафиксирована нулевая ничья. Также команды играли в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. Российская команда одержала две победы (4:0, 1:0).

С февраля 2022 года все российские сборные отстранены от турниров ФИФА и УЕФА. Сборная России проводит товарищеские матчи. В июне национальная команда должна провести товарищескую встречу с Беларусью. Игра пройдет в Минске 8 июня.