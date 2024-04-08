Гвардиола поделился ожиданиями от двухматчевого противостояния с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об ожиданиях от матчей 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Напомним, первый матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов между этими командами состоится завтра, 9 апреля.

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