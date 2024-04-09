Гвардиола высказал мнение об Анчелотти

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о тренере «Реала» Карло Анчелотти накануне их четвертьфинального матча Лиги чемпионов.

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«Вы не знаете, что значит быть хорошим тренером. Качества тренера – это не только тактическая проблема. Миллионы факторов… но я никогда не смогу считать Карло плохим тренером с тактической точки зрения. В противном случае он бы не поставил Пирло или Крооса в качестве полузащитника в основе или не адаптировал позицию Беллингема. В Манчестере нам это ясно», — приводит слова Гвардиолы AS.

Напомним, первый четвертьфинальный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 9 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».