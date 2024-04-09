Игонин назвал количество конкурентов «Зенита» в борьбе за титул РПЛ в этом сезоне
Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о количестве конкурентов сине-бело-голубых в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата России.
«На самом деле, нам бы хотелось, чтобы их участвовало больше, но по факту получается, что условные конкуренты «Зенита» меняются местами и по сути, если по количеству, то это два клуба. Если по названию – четыре, скажем так. Но в любом случае фактически мы же видим, что происходит в отношении «Зенита», эти сложности с результатом это всегда только заслуга в том числе самой команды «Зенит». Ну и, наверное, всё-таки отсутствие конкуренции, оно влияет не только на общий уровень чемпионата, но и, к сожалению, на команды в том числе», — сказал Игонин в видео на YouTube-канале «Такой футбол».
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