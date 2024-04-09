Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в марте
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила пятёрку претендентов на звание лучшего тренера в марте. Список кандидатов выглядит следующим образом:
- Сергей Семак («Зенит», 3 матча, 5 очков, 1-е место);
- Марцел Личка («Динамо», 3 матча, 6 очков, 3-е место);
- Валерий Карпин («Ростов», 3 матча, 9 очков, 9-е место);
- Сергей Ташуев («Факел», 3 матча, 5 очков, 11-е место);
- Давид Деограсия («Оренбург», 3 матча, 5 очков, 14-е место).
Победитель будет определён по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов, лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды Российской Премьер-Лиги.
Напомним, турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит» (44 очка). На втором месте идёт «Краснодар» (43 очка). Замыкает тройку лидеров «Динамо» (38 очков).
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