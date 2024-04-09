Кубок РФС по мини-футболу впервые пройдет в России

Российский футбольный союз впервые проведёт Кубок РФС по мини-футболу в формате 8х8. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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Известно, что в турнире примут участие 48 сильнейших команд из 28 регионов. Победитель получит 1 млн рублей.

В соревнованиях спортсмены будут разделены на 16 групп по три команды, где они сыграют каждая с каждой в один круг. Команды, занявшие в своей группе первое место, безоговорочно отправляются в плей-офф. Команды на второй и третьей строчке проведут стыковые матчи за право выхода в финал.

Помимо основного приза, организация обещает наградить игроков индивидуально в шести номинациях.

Матчи пройдут с 1 по 5 мая на полях №2 и №3 спортивного комплекса «Лужники».