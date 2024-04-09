Аршавин высказался о возможном увольнении Абаскаля из «Спартака»

Бывший российский футболист Андрей Аршавин поделился мнением о возможной отставке главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

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«Что с Абаскалем? Я верю инсайдеру, который объявил, что решение уже было принято до матча (с «Сочи». — Прим. «Чемпионата»). Наверное, есть какие‑то мысли, как восемь туров прожить с новым тренером. Если бы Абаскаль докатил до конца и ещё бы вдруг выиграл Кубок, то расставание было бы более красочным и тёплым», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее в СМИ ходили слухи о том, что «Спартак» близок к увольнению главного тренера Гильермо Абаскаля. Действующее трудовое соглашение испанского специалиста с московским «Спартаком» рассчитано до июня 2025 года. Красно-белых он возглавляет с 2022 года. «Спартак» после 22 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги занимает шестое место, набрав 35 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который после аналогичного количества матчей набрал 44 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Сочи» на выезде. Игра состоится 13 апреля.