Заболотный рассказал, что изменилось в «Сочи» с приходом тренера Морено

Голкипер «Сочи» Николай Заболотный рассказал об изменениях в команде после назначения на пост главного тренера Роберта Морено.

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Испанец возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. Ранее он работал в «Гранаде», «Монако», «Сельте», «Роме».

— Любит контролировать матчи — это испанская направленность. Здорово разбирает соперников, готовится к ним. На теории всё раскладывает по полочкам, а нам остаётся только выполнять. Он отличный тренер. Надеюсь, у нас получится выбраться с 16‑го места. Если сделаем это, уверен, в следующем сезоне результат будет иным. Главный тренер — первый человек, который не сомневается в том, что у нас получится. Для него это вызов, и он заряжает нас этой уверенностью, — сказал Заболотный в интервью «Чемпионату».

«Сочи» с 15 очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. После зимней паузы команда Роберта Морено четыре раза сыграла вничью в МИР РПЛ.