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Нидерландский журналист Кок: Янсен не возглавит "Спартак" из-за политики

Нидерландский журналист Ник Кок заявил, что Паскаль Янсен не заменит Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского «Спартака», передает Sport24.

Нидерландский журналист: Янсен не возглавит "Спартак" из-за политики
© globallookpress.com
«Это тренер для внутреннего рынка. Учитывая политическую ситуацию, Янсен вряд ли возьмет на себя такой большой проект, как «Спартак», — сказал Кок.

Паскаль Янсен на данный момент возглавляет нидерландский «АЗ Алкмар». Его команда идет на четвертом месте в чемпионате Голландии. От лидирующего ПСВ «АЗ Алкмар» отделяет 26 очков.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В минувшем туре красно-белые одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

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