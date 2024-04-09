Бельгийская футболистка высказалась о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо

Бельгийская футболистка высказалась о поцелуе Луиса Рубиалеса и Дженнифер Эрмосо.

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После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял Эрмосо и поцеловал в губы. Прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.