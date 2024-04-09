Команды РПЛ сыграют в Московском Кубке Селебрити. Это медиафутбольный турнир Германа Эль Класико
В следующем розыгрыше МКС примут участие команды Мир РПЛ.
«Хотите инсайд про МКС? Ну, погнали. В новом сезоне мы исполняем влажные мечты всех медиакоманд… Помимо «медиа» в турнире сыграют коллективы из РПЛ!» – написал президент «Амкала» Герман Эль Класико.
Московский Кубок Селебрити – один из главных турниров медиафутбола. Он был основан Германом в 2020 году.
МКС-2023 был проведен совместно с московским «Динамо».
Sports.ru: главные новости
Том Аспиналл: «Не трачу время, думая о Джоне Джонсе. Если мы не подеремся, то все нормально»
Между Яруллиным и «Ак Барсом» не было переговоров о возвращении. «Трактор» хочет сохранить игрока («Бизнес Online»)
«Аль-Наср» проиграл 5 турниров после перехода Роналду. Выиграли лишь клубный кубок арабских чемпионов – он товарищеский