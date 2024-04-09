Глава УЕФА объяснил разные санкции к России и Белоруссии

Президент Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин объяснил разные санкции к России и Белоруссии. Его слова приводит infoLibre. Lenta.ru

В 2022 году министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила с требованием отстранить сборные России и Белоруссии по футболу от квалификации чемпионата Европы 2024 года. Газета.Ru

«Прежде всего, ни один политик не будет говорить нам, что делать, и мы не будем их слушать», — заявил Чеферин. Функционер отметил, что выступает против различного рода бойкотов, но в ситуации с Россией «просто не было другого выхода». RT на русском

«По поводу Белоруссии нам написали несколько политиков, которые заявили, что любой, кто помогает России, должен быть изгнан. Теперь я задаю вопрос: помогают ли России те, кто покупает газ? Должны ли мы изгнать все европейские страны, кто покупает газ? Политики должны решать геостратегические проблемы. Просить спортивные организации делать свою работу — это популизм и ничего больше», — отметил чиновник. Матч ТВ