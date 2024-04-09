Стала известна минимальная стоимость билетов на финал Лиги чемпионов
Минимальная стоимость билетов на финал Лиги чемпионов 2024 года составит 60 фунтов стерлингов (70 евро), по этой цене их смогут приобрести болельщики команд, которые примут участие в матче, сообщается на сайте УЕФА.
Всего нейтральным зрителям и поклонникам клубов‑финалистов выделено 60 тысяч из 86,6 тысячи билетов. Между фанатами команд‑участниц финала по программе Fans First будет распределено в равной пропорции 50 тысяч билетов, их можно купить за £60. Билеты третьей категории будут стоить £160 (€186), второй категории — £430 (€501), первой категории — £610 (€712). Билеты для зрителей с ограниченными возможностями здоровья продаются за £60 (€70).
Финал Лиги чемпионов пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в субботу, 1 июня. Стартовый свисток запланирован на 22:00 (мск).
Продажа билетов уже началась и продлится до 16 апреля. Билеты по программе Fans First будут реализованы при содействии клубов, другие билеты — через программу УЕФА.
Стоимость билетов на финал Лиги Европы, который состоится в Дублине, варьируется от €40 до €150, на финал Лиги конференций, который пройдет в Афинах, — от €25 до €125, на матч за Суперкубок УЕФА — с €30 до €130.