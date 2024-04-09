«Выбора не было». Глава УЕФА — об отстранении России

Президент УЕФА Александер Чеферин объяснил, почему Россия была отстранена от международных турниров из-за ситуации на Украине, а Беларусь — нет.

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«Во-первых, ни один политик не будет указывать нам, что мы должны делать, и мы не будем слушать ни одного политика. Я против бойкотов, я не люблю бойкоты и запреты. Но в случае с Россией другого выбора просто не было, и мы все должны сделать что-то, чтобы помочь и остановить эту специальную военную операцию (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ. — Прим. «Чемпионата»), это безумие», — приводит слова Чеферина InfoLibre.

Напомним, с конца февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.