Кучаев рассказал о сроках восстановления после травмы голеностопа

Полузащитник «ПАРИ НН» Константин Кучаев в эфире «Матч ТВ» рассказал о полученной в матче с «Балтикой» травме голеностопа и сроках восстановления.

© ФК «Пари Нижний Новгород»

В первом тайме игры 22‑го тура МИР РПЛ футболист в борьбе за верховой мяч неудачно упал на газон, при этом соперник приземлился Кучаеву прямо на ногу. Полузащитник не смог продолжить встречу и был заменен на Хуана Боселли на 32‑й минуте.

— Как здоровье?

— В целом неплохо! В последней игре подвернул голеностоп. Два дня в принципе успешно боролся с отеком. Он ушел. Сейчас уже хожу без болевых ощущений. Все нормально!

Поначалу я вообще не понял, как это произошло. Мне показалось, что защитник «Балтики» прыгал и приземлился мне на голеностоп изначально. Потом я увидел, что я его подвернул. Я не понял, как это произошло. Было очень больно. На следующий день стало более‑менее. Быстро отпускает.

Обидно, что я пришел помогать, реализовать свои амбиции, и произошла такая нелепая ситуация.

— Примерные сроки восстановления известны?

— Пока нет, но, как мне сказали, меньше месяца точно. Я понимаю, что учетом большого багажа травм, что я накопил, форсировать [восстановление] нельзя, — рассказал Кучаев в эфире «Матч ТВ».

Кучаеву 26 лет. В «ПАРИ НН» он перешел в феврале из ЦСКА. Контракт футболиста действует до 30 июня. В трех матчах за команду он отметился одной голевой передачей.