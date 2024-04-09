Булыкин высказался о возможном назначении Янсена в «Спартак»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на новости о возможном назначении Паскаля Янсена на пост главного тренер московского «Спартака». По его мнению, отсутствие карьеры футболиста — существенный минус в кандидатуре Янсена. Также Булыкин в целом охарактеризовал нидерландских тренеров, которые, по его словам, играют в атакующий футбол и мало думают о защите.

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«У него нет игрового опыта? Иметь игровую карьеру — это очень важно. Нужно быть авторитетом для футболистов, но как ты его ещё получишь? Нужен опыт, психология. Вряд ли тренер, который не играл, может быть авторитетом. Если говорить о нидерландских тренерах, то это хорошая игровая схема 4-3-3. Она оправдывает себя атакующим, зрелищным футболом и голами. Может быть, голландский специалист привнесёт новую схему в российский чемпионат. Голландцы обычно играют для зрителей, мало думают о защите», — цитирует Булыкина Legalbet

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что московский «Спартак» может отправить в отставку Гильермо Абаскаля. Источники «Чемпионата» сообщили, что красно-белые рассматривают варианты подписания Паскаля Янсена.