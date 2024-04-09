«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого одержал пятую победу в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» одержал победу над «Ухань Фри Таунс» в домашнем матче пятого тура чемпионата Китая по футболу.

Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе победителей голы забили Андре Луис, Се Пэнфэй, Тианьи Гао и Жоау Тейшейра. У гостей отличился Цзян Чжипэн.

«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого одержал пятую победу в пяти матчах на старте чемпионата Китая. Команда с 15 очками лидирует в турнирной таблице. «Ухань Фри Таунс» (3) идет 14‑м.