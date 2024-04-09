Воспитанник ЦСКА Кучаев не исключил переход в «Спартак»

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев высказался о возможном переходе в «Спартак».

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«Как я себя оценивал, я не слабее игроков, которые играют в стартовом составе ЦСКА. Как минимум я могу с ними бороться за это место. Я считал, что не получал шансов, когда должен был их получать. А если позовет «Зенит» или «Спартак»? Все может быть. Можно представить, что мне предлагает контракт один «Спартак», а других команд вообще нет. Я же не закончу с футболом из‑за этого. Я понимаю, что «Спартак» — принципиальнейший соперник ЦСКА, это я буду учитывать, 100%», – приводит слова Кучаева «Матч ТВ».

Кучаев является воспитанником академии ЦСКА. Он перешел из армейского клуба в «Пари НН» в феврале 2024 года на правах свободного агента. Контракт футболиста с нижегородским клубом действует до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 15 матчей за ЦСКА и три – за «Пари НН», отметившись одной голевой передачей.

Предыдущую игру против «Краснодара» (3:4) хавбек пропустил из-за травмы.

После 22 туров ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ с 36 очками. «Спартак» идет 6-м с 35 очками. «Пари НН» располагается на 10-й строчке с 28 очками.