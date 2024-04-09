Стала известна стоимость билетов на финал Лиги чемпионов-2023/2024

На официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликована стоимость билетов на финал Лиги чемпионов-2023/2024. Самый дешёвый билет будет стоить 60 фунтов стерлингов (€ 70). Этот билет будет предназначен для болельщиков одной из двух команд-финалистов.

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Представители широкой публики смогут занять 60 тыс. мест из 86 тыс. доступных. Болельщикам команд-финалистов будет выделено 25 тыс. мест. Представители широкой публики смогут приобрести билет на матч минимум за 160 фунтов стерлингов (приблизительно € 187). Это категория 3. Билет в категорию 2 можно будет купить за 430 фунтов стерлингов (приблизительно € 502). Цена на билет в категорию 1 — 610 фунтов стерлингов (приблизительно € 712).

Финал Лиги чемпионов пройдёт 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).