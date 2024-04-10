Хави назвал Луиса Энрике одним из лучших тренеров в мире

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о наставнике «ПСЖ» Луисе Энрике. Сегодня, 10 апреля, их команды проведут первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов—2023/2024 на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

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«Луис Энрике — один из лучших наставников, которые были у меня в карьере, замечательная личность, великий тренер. Луис стимулирует игроков к прогрессу. Он выиграл всё в Барселоне, в то время я там был капитаном. Действительно хорошие воспоминания, поэтому я его очень уважаю. У меня с ним хорошие отношения, не только с ним, но и со всем его штабом. Так что я очень рад с ним встретиться. Жаль, что это не финал! У парижан хорошие игроки, хороший состав. Я думаю, Луис Энрике значительно улучшил их игру. Нам будет очень сложно. Да, это одна из важнейших игр сезона для нашего клуба. Мы по-настоящему мотивированы сыграть против «ПСЖ», на мой взгляд, лучшей команды Европы, а также Луиса Энрике, одного из лучших тренеров в мире», — приводит слова Хави Eurosport.

Луис Энрике и Хави вместе играли за «Барселону» с 1998 по 2004 год. С 2014 по 2017 год Луис Энрике был главным тренером сине-гранатовых, в это время (до 2015 года) Хави был капитаном команды. Под руководством Луиса Энрике каталонцы выиграли чемпионат Испании, Кубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Хави возглавил «Барселону» в 2021-м. В конце этого сезона он покинет клуб.