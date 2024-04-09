Неймар рассматривает вариант с покупкой футбольного клуба

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар рассматривает вариант с покупкой бразильского «Сантоса». Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Мауро Бетинга.

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По информации источника, Неймар хочет помочь своему бывшему клубу, у которого есть задолженность в размере € 130 млн. Подчёркивается, что Неймар обдумывает возможность приобретения акций клуба совместно со своим отцом. Экс-игроку «Сантоса» нравится пример с другим бразильским нападающим Роналдо, в 2021 году купившим 90% акций «Крузейро», за который он выступал в начале своей карьеры.

Ранее в СМИ появились слухи, что Неймар может присоединиться к «Сантосу» в качестве футболиста в 2025 году. 32-летний футболист выступал за взрослую команду бразильского клуба с 2009 по 2013 год.